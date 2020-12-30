ATV'nin fenomen dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Avukat Ebru'su seyirci tarafından merak edildi. Başarılı ve güzel oyuncu Dilşad Şimşek'in oynadığı Ebru karakteri hakkında merak edilenler haberimizde. Peki ama EDHO'nun Ebru'su Dilşad Şimşek kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Avukat Ebru kimdir? soruları dizinin yeni bölümüne damga vurdu. ATV'de her salı 20:00'de yayınlanan EDHO'da yeni bölümde Avukat Ebru öne çıktı. Peki ama Ebru'yu canlandıran Dilşad Şimşek kimdir?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ebru'yu Dilşad Şimşek canlandırmaktadır. Ebru dizide hain olarak adlandırılmaktadır.

Dilşad Şimşek kimdir, kaç yaşında: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ebru karakterine hayat veren Dilşad Şimşek 25 Kasım 1980 yılında Norveç'te doğdu. Burada 13 yıl kaldıktan sonra İzmir'de de 14 yıl boyunca yaşadı ve İstanbul'a geldi. "London School of Public Relations" mezunudur. Türkiye'ye geldiği ilk yıllarda reklamcı olarak McCann Erickson'da çalıştı. 1.5 yıl kadar BKM Prot ekibinde bulundu. Daha sonrasında 2 yıl daha devam eden oyunculuk eğitiminin ardından TV'de çalışmaya başladı.

İlk olarak "Çok Güzel Hareketler Bunlar" programında kısa bir dönem yer aldı. Daha sonra ilk TV dizisi olan "Gün Akşam Oldu" Filiz Akın ve Halil Ergül`ün küçük kızı "Türkan" karakterini canlandırdı. Sonraki sezonda "Esir Şehrin Gözyaşları" dizisinde "Komiser Elif" karakteri rolünde yer aldı. 2013-2014 döneminde ise "Esra" karakteri ile "Sana Bir Sır Vereceğim" adlı dizide rol aldı ve bunun yanı sıra birçok reklam filmlerinde de yer aldı.

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ebru karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.