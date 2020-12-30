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Yazar Muhiddin Nalbantoğlu koronavirüsten hayatını kaybetti

Araştırmacı-yazar, tarihçi Muhiddin Nalbantoğlu, 14 Aralık’tan bu yana koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen 85 yaşında hayatını kaybetti.

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Yeniçağ gazetesi yazarı Muhiddin Nalbantoğlu, 14 Aralık’ta koronavirüs şüphesi ile hastaneye kaldırılmış ve durumunun ağırlaşmasının ardından entübe edilmişti. Geçtiğimiz günlerde kalbi duran ve hayata döndürülen Nalbantoğlu’nun bugün bir kez daha kalbinin durduğu ve tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemediği öğrenildi.

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