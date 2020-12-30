Erol Bulut kararını verdi! Fenerbahçe'de 3 isim gözden çıkarıldı

Fenerbahçe, performansıyla hayal kırıklığı yaratan 3 futbolcuyla yolları ayırma kararı aldı.

Abone ol

Süper Lig'e, sezon başında yaptığı transferlerin ardından büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, bazı isimlerden henüz istediği verimi alamadı. Sarı-lacivertli takım, ligde özellikle iç sahada yaşadığı sürpriz puan kayıplarıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Devre arası transfer döneminde kapsamlı bir transfer operasyonuna hazırlanan Fenerbahçe'de, bazı isimlerle de yolların ayrılması bekleniyor.

Lemos, Tolga ve Sinan yolcu

Ocak ayında sarı-lacivertliler, teklif gelmesi halinde Mauricio Lemos ile Tolga Ciğerci ve Sinan Gümüş'e veda etmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe'ye sezon başında Las Palmas'tan transfer olan Uruguaylı savunmacı Lemos, bu sezon 6 lig maçında görev aldı. Yaşadığı sakatlıklarla gündeme gelen Tolga Ciğerci, bu sezon yalnızca 4 maçta forma giydi ancak skor üretemedi.

İtalyan ekibi Genoa'dan bedelsiz kadroya dahil olan Sinan Gümüş ise yine performansıyla beklentilerin altında kaldı ve çıktığı 7 maçta fileleri havalandıramadı.