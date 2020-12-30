Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken 'Yüz yüze eğitim ve karne' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ile ilgili yaptığı açıklamada, ''Okulları açmadık çünkü bizim koşullarımız, ülkemizin yapısı, sosyal hayatımız, düğünlerimiz, cenazelerimiz, bütün bunların sosyo antropolojik fotoğrafına bakmak zorundayız'' diye konuştu.

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AA Editör Masası'nın sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA'ya ilişkin "Bizim avantajlı olduğumuz yerler var, ama dezavantajlı olduğumuz noktalar da var. Canlı derse ulaşmakta zorluk çeken öğrenciler için daha fazla çalışmalar yapmalıyız. Herhangi bir nokta da eleştiri söz konusu ise diğer ülkeler ile kıyaslanalım." ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk, karnelerin dağıtılıp dağıtılmayacağı sorusuna "Dijital bir karne var. Yüz yüze karne ile hareketliliği artırmak istemiyoruz. Olağanüstü dönemler için mevzuatta değişiklik yaparak rahatlama sağlıyoruz." yanıtını verdi.

Bakan Selçuk, açıklamalarına şöyle devam etti:

Eğitimdeki koronavirüs tedbirleri

Geriye doğru baktığımızda işin büyük bir kısmında müsterih olduğumuzu söyleyebilirim. Bugün bir kararla ilgili sosyal medyada talep var. 3 gün sonra Bilim Kurulu toplanacak, değerlendirmek lazım. Veriler olmadan kararı açıklayın. Bunu yapamıyoruz. Öneriler geliyor. Bir kısmını yapsak binlerce dava açılır. Biz bir sorun yok da demiyoruz, her şey mükemmel de demiyoruz. Bizim şu kalemlerde çalışmamız lazım.

Genel olarak baktığımızda sürecin belirsizliği kararlarımızın dinamik olmasını sağlıyor. Salgının süreci, bilim kurulunun kararları bizim için önemli. Gelen verilere göre kararlarımızı açıklıyoruz.

"Tüm dünya okulları açarken biz niye açmadık?"

Tüm dünya okulları açarken biz niye açmadık? Okulları açmadık çünkü bizim koşullarımız, ülkemizin yapısı, sosyal hayatımız, düğünlerimiz, cenazelerimiz, bütün bunların sosyo antropolojik fotoğrafına bakmak zorundayız. Kararları arkasında yüzlerce bilim insanı var eğitim anlamında.

Uzaktan eğitimde öğrenciler daha mı az öğreniyor?

Bazı çocukların aileleri daha ilgilidir, bazılarının daha az ilgilidir. Uzaktan eğitimde de velinin ilgisi, çocukların ödev yapması hepsi bir yansıma. Daha önce öğrencilere çalışma kitapları göndermezdik, şimdi hepsine basılı olarak veriyoruz, hepsi ücretsiz. Dünyada ve Türkiye'de bu dönem çok özel bir dönem. Bizim şu andaki avantajımız. Biz daha önce köy okullarındaki öğrencilerimize kucak dolu kitap yollamazdık. Biz daha önce öğretmen eğitimi için sınırlı bir alanda hareket ediyorduk, bu alan genişledi. Bizim otizmle ilgili ayrıca eğitimler olmazdı, şimdi onu sağladık. Daha önce canlı ders yapabilme kapasitemiz 100 bin civarındaydı tüm Türkiye'de, şimdi 3 milyonu geçti.

Ara tatil açıklaması

Dijital bir karne var. Yüz yüze karne ile hareketliliği artırmak istemiyoruz. Olağanüstü dönemler için mevzuatta değişiklik yaparak rahatlama sağlıyoruz.

Dijital karne

Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok. Dijital karne söz konusu. Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir. Hiçbir şekilde sınav yok dersek bu, önümüzdeki 5-6 senenin eğitim sistemini felç etmeye yönelik bir şeye dönüşecek.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunu bir eşik belirleyip bu noktadan sonra sınav yapabiliriz noktasına gelinmeli. Siz şöyle demiştiniz şimdi böyle diyorsunuz. Salgının bu kadar genişleyeceğini bilmiyorduk ki, bu dinamik bir süreç. Burada önemli olan şu en kolaya kaçıp, en zor durumdan uzaklaşmamak gerek. En baştan sınavlar olmayacak diyemeyiz, koşullara göre hareket ediyoruz. Çocukların psikolojik durumu çok önemli.

EBA

10 günde 3 kanal kurduk, milyonlarca cilt kitap basıp gönderdik. EBA’da dünyada birinci olmamız tesadüf değil. Kurulan TV kanallarının acemiliği. Oturduk öğrendik. Biz hata yapabiliriz ama bu yol ve yolculuk.

Koronavirüs aşısı ve sınavlar

Bizim bütün dünyada olduğu gibi yaşlılardan başlayıp en riskli alanda çalışanlara yapılacak. Daha sonra öğretmenlerimizin aşılanması için de çalışmalarımız var. Okullarla ilgili İngiltere’deki sürecin nasıl aşılanacağı ile ilgili bir toplantı yaptık. Kendi sürecimizle karşılaştırıyoruz.

(Kovid-19 aşısı) Eğitimi yüz yüze yapmamızın önünü açacak.

Lisede öğrencilerimiz sınav olacakları zaman her türlü tedbiri fazlasıyla alacağız. Bunu, LGS'de, başka durumlarda gösterdik.

"Rasyonel hareket ediyoruz"

Eğitim kararları bilimsel verilere göre yapılıyor. İstatiksel veriler gelmeden, olgunlaşmadan bir karar alamam. Eğitim bir bilim olduğu için, toplumun istediklerini göz önüne alıyoruz ama rasyonel hareket ediyoruz. Velilerimiz süreçle ilgileniyor, birçok soru geliyor.

Sanal robotumuz var 46 milyon soruya cevap verdi. Dünyada ödül aldı. Teşekkürlerin sayısı çok yüksek, bu bizi mutlu ediyor. Çocuklarımızla ilgili bir risk var denildiğinde tavrımızı ortaya koyuyoruz. Sağlık ve eğitimle ilgili olan tabloyu birlikte okuyarak karar veriyoruz. Kararları ihtiyaçlar belirliyor.

Normalleşme

Okulların açılmadığı bir toplumda normalleşme oluşmaz. Normalleşme olması için önce okulları halletmemiz lazım.