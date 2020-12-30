1 Ocak günü Cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru cevap buldu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşında 4 günlük kısıtlama getirilirken, kısıtlamanın devam edeceği 1 Ocak Cuma günü camilerde Cuma namazı kılınıp kılınmayacağı ise merak konusu olmuştu. İl Hıfzısıhha Kurullarının namazın pandemi kurallarına uygun şekilde kılınması için çalışma yapacağı öğrenildi.

Abone ol

Koronavirüs salgını nedeniyle, yılbaşı öncesi sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına yönelik karar alınmıştı. 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar da yasağın kapsamını ve yasaktan muaf olacak kişiler ile kısıtlamanın ilk gününün ne zaman olduğu gibi ayrıntıları merak ediliyor.

1 Ocak günü Cuma namazı camilerde kılınacak mı?

Haber 7'nin edindiği bilgilere göre, İl ve ilçe Hıfzısıhha Kurulları tarafından açıklanacak tedbirler doğrultusunda bu hafta da camilerde Cuma namazı kılınacak.

Açıklanması beklenen kurallar

- Vatandaşların evlerine en yakın camilere yürüyerek gitmeleri ve hiçbir şekilde araç kullanmamaları istenecek.

- Camiye gelen vatandaşların maske ve tek kullanımlık (kendine ait) seccadelerinin olmasına dikkat edilecek.

- Sosyal mesafe gözetilerek namaz eda edilecek.

- Vatandaşların namaz sonrasında da camiden kurallara uygun şekilde çıkılmasına dikkat edilecek.