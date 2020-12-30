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Arjantin'de 'kürtaj' Meclis'in ardından Senato'dan da geçerek yasallaştı

ARJANTİN'de, kürtajın tecavüz vakası ya da anne hayatının tehlikede olmasıyla sınırlandırılmasını kaldırmaya yönelik tasarı Meclis'in ardından Senato'dan da geçerek yasallaştı.

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Tasarı 38 'evet', 29 'ret' ve 1 çekimser oyla kabul edildi. Böylece nüfusun çoğunluğunun Katolik olduğu Arjantin, kürtaja onay veren ilk büyük Güney Amerika ülkesi oldu. Yasa, hamileliğin 14. haftaya kadar isteğe göre sonlandırılması ve gerekli tedavinin ücretsiz sağlanmasını içeriyor.

Mevcut Arjantin kanunları, tecavüz sonucu olması veya annenin sağlığını tehlikeye atması durumunda hamileliğin sonlandırılmasına müsaade ediyor.

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