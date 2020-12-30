Faruk K. kimdir kaç yaşında gerçek adı ne kimse bilmiyordu

Renkli kişiliği ve eğlenceli şarkılara ile sevilen Faruk K. zaman zaman özel hayatı ile de merak konusu oluyor. Asıl adı Faruk Kurukaya olan şarkıcı aslen Sinop Boyabatlıdır. 47 yaşındaKİ Faruk K'nın bilinen bir evliliği ya da çocuğu yoktur. Azar azar ve honki ponki şarkılarını yazan Faruk K. hakkında merak edilenler...

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Faruk K. özellikle bir döneme damga vuran isimlerden biri. Kendi has şarkı sözleri ve dansları ile de sık sık gündeme gelen Faruk.'nın bilinmeyen gerçek soyadı Kurukaya'dır. Faruk K. aslen Sinop Boyabatlıdır. Modern dans bölümü mezunu olan Faruk K. hiç evlenmemiştir.

Faruk K. kimdir asıl adı nedir: 1973 doğumlu sahne ismi ile bilinen Faruk K İstanbul Şişli’de dünyaya gelmiştir. İstanbul Yapı Meslek Lisesi mezunudur. Mezuniyetin ardından bir süre amatör tiyatro gruplarında yer almış ve oyunculuk yapmıştır.

Ayrıca özel dans derslerinide bu dönemde alan Muhabbet92 müzikalinde usta isimler Emel Sayın ve Şener Şen ile birlikte sahne almıştır. Ardından 9 yıllık bir dans serüveninin başlangıcını Yonca Evcimik ile gerçekleştirmiştir. Bir yandanda beste ve söz yazarlığı çalışmalarını sürdürmüştür.

Üniversite eğitiminide aksatmamış ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı modern dans bölümünden mezun olmuştur.

İlk albüm çalışmasını ise 1996 yılında Bir Kaç iyi Adam grubu ile çıkarmış hemen ardından Çıtır Kızlar ile aynı kaseti paylaştıkları 2. albümü müzik piyasasına sürülmüştür.

Albümleri, Honki Ponki, Aşk Tek Yön, Azar Azar, Kalbimin Sesi, Fark ve Enerji’dir. En son 2016 yılında Aşka Geldik isimli single ile müzik çalışmalarını devam ettirmiştir. Aynı zamanda 2017 yılında vizyona giren sinema filmi Aşka Geldik’te oyuncu olarakta yer almıştır.

Faruk Kurukaya aslen Sinop Boyabat’lıdır.