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Japonya sallandı! 5.1 şiddetinde deprem meydana geldi

İhlas Haber Ajansı

Geçtiğimiz gün Hırvatistan'da meydana gelen 6.3'lük deprem sonrası bu kez Japonya sallandı. Depremin şiddeti 5.1 olarak açıklanırken can ve mal kaybı olmadığı belirtildi.

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Japonya 5.1 şiddetindeki depremle sarsıldı. Japonya Meteoroloji Ajansı'nın verdiği bilgilere göre, merkez üssü ülkenin İbaraki eyaleti olan deprem yerel saatle sabah 09.35'te kaydedildi. 60 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, komşu eyaletler Fukushima, Chiba, Tochigi ve Saitama'da hissedilirken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Sarsıntının ardından tsunami riskinin de oluşmadığı bildirildi.

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