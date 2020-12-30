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Dolarda kademeli düşüş sürüyor! İşte piyasalarda son durum

Düşüşe geçen dolar/TL kuru, güne 7,37 seviyelerinde başladı. Euro ise 9 lira civarında işlem görüyor.

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Piyasalar 2020 yılını kapatmaya hazırlanırken Türk Lirası güç kazanmayı sürdürüyor. Dün euro/TL 9 liranın altını test ederken dolar/TL, 7,33'ü görmüştü. Bugün de euro/TL yatay seyirde dolar/TL ise 7,37 seviyelerinde işlem görüyor.

Saat 09:40'ta piyasalar

Yurt içi piyasalarda takip edilecek çok önemli bir verinin olmadığı yeni günde, hızlı düşüşlerin yaşandığı döviz kurlarındaki hareketler izlenecek.

Bugün ABD'de açıklanacak verilerin yanı sıra İngiltere'de ticaret anlaşmaları ve ABD'de teşvik paketi ile ilgili gelişmelerin takip edileceğini bildiren uzmanlar, Covid-19 salgını ve aşısına yönelik haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

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