Beşiktaş gurbetçi avında! Listede üç isim var

Galatasaray ve Medipol Başakşehir’in de ilgilendiği Fortuna Düsseldorf’un forveti Kenan Karaman, siyah-beyazlılara yeşil ışık yaktı. Orta sahada görev yapan Levin Öztunalı ve Salih Özcan ile de temasa geçildi.

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Transferde sözleşmesi bitecek futbolculara ağırlık veren Beşiktaş, forvet hattına Fortuna Düsseldorf forması giyen ve sezon sonunda serbest kalacak olan Kenan Karaman'ı eklemek istiyor. Galatasaray ve Başakşehir'in de ilgilendiği Kenan'ın Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Siyah-beyazlılar, Köln'ün merkez orta sahasında görev yapan Salih Özcan ile Mainz'da hem orta saha hem kanatta oynayan Levin Öztunalı ile de temasa geçti.

Stoper için Joris Gnagnon

Sabah'ın haberine göre; yönetici Erdal Torunoğulları'nın özellikle Salih Özcan'ın transferinde büyük bir aşama kaydettiği belirtildi. Öte yandan Vida, Welinton ve Montero'dan oluşan stoper mevkiine bir takviye daha yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Sevilla'nın futbolcusu Joris Gnagnon için girişimlere başladı. İspanyol ekibinin iki yıl önce 13.5 milyon Euro ödeyerek Rennes'den kadrosuna kattığı Gnagnon, bu sezon sadece kupa maçında 29 dakika forma giyebildi.

Kenan Karaman

Bu sezon Fortuna Düsseldorf ile Bundesliga 2'de 12 maça çıkan Kenan Karaman, 3 gol ve 1 asist kaydetti. 26 yaşındaki santrfor, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda da 17 kez forma giyip 4 gol attı.

Levin Öztunalı

Sakatlığı nedeniyle son 4 lig maçını kaçıran Levin Öztunalı, 9 karşılaşmada 2 asiste imza attı.

Salih Özcan

Bu sezon 14 resmi maçta görev alan Salih Özcan, bu müsabakalarda Köln'e 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.