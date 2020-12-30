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Bursa'da gökyüzünü gören şaşkına döndü! Telefona sarıldılar

İhlas Haber Ajansı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde gökyüzü akşam saatlerinde kızıl bir renk aldı. O anlar kameraya yansırken, dolunay çıkınca gökyüzüne bakmamak elden değildi.

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Aralık ayında Doğu ve Güneydoğuda kar manzaraları yaşanırken, batıda ise bahardan kalma havalar yaşanıyor. İnegöl'de akşam saatlerinde mavi olan gökyüzü güneşin batmasıyla kızıl oldu. O anlar kameraya yansıdı. Lodosla birlikte temiz bir havanın olduğu ilçede Uludağ eteklerinin üzerindeki bulutlar ise görülmeye değerdi. Gökyüzünün bir bölümü kızıl, bir kısmı mavi olurken, doğan dolunay ise mest etti.

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