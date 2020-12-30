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İstanbul'da yalancı bahar! Prof. Dr. Hüseyin Toros: 2021'de de sıcaklık artışının sinyalleri var

İSTANBUL'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğu görülüyor. Sıcak havaların tadını çıkarmak isteyen İstanbullular da kendilerini parklara attı. Peki bu hava Aralık ayında normal mi?

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İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Aralık ayında ortalama sıcaklıkların 8-9 derece olduğunu söyledi. Toros "Bugün sıcaklıklara baktığımızda sıcaklıklar 17 dereceyi gösteriyor dolayısıyla gerçekten normalin çok üzerinde bir havayla karşı karşıyayız" dedi.

 Prof. Dr. Hüseyin Toros, bu yılın 1880 yılından bu yana en sıcak yıllar arasında yer aldığını belirterek, “Bir küresel ısınma ile karşı karşıyayız, bunun yanı sıra iklimin kendi içerisinde salınımların da bir etkisi var. Dolayısıyla ikisi üst üste geldiği için böyle sıcak dönemlerin yaşanmasını normal buluyorum.

"Üründe de bir kayba yol açacaktır"

Bu sıcak günler bitkilerde Isınmayla beraber 'yalancı bahar' diye isimlendirdiğimiz baharın geldiğini zannetme ve çiçekler açma durumu söz konusu oluyor. Bu çiçekler meyveye dönüştüğünde de bu sıcaklıkta yaşama imkânı yok. Bu çiçekler gelecek yılın açacak çiçeği olduğu için üründe de bir kayba yol açacaktır.

"Sinyaller alıyoruz"

2021 yılının ilk aylarının da mevsim normallerin üzerinde geçeceği şeklinde tahminler var. Yani, 2020 yılı rekor sıcaklığı yaşamıştı, önümüzdeki yıl da bu sıcaklık artışının devam edeceği şeklinde sinyaller alıyoruz"

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