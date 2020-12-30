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Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız? sorusuna Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt ben istiyorum...

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, 'ben istiyorum' diye bir şey olamaz." ifadelerini kullandı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haber Global'de yayınlanan ve Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' adlı programın bu haftaki konuğu oldu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı ile ilgili soruya yanıt verdi.

'Ben istiyorum' diye bir şey olmaz'
İşte Ekrem İmamoğlu'nun dikkat çeken o açıklamaları;

"Cumhurbaşkanlığı makamına hazırlanma diye bir şey olabilir mi? Benim tek gündemim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İstanbul kenti. Siyasi geçmişime bakalım; Beylikdüzü Belediye Başkanı adayı olmam istendiğinde ön seçim istedim, kazanınca oldum. Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı sürecimi biliyorsunuz. Bu konuda 'ben istiyorum' diye bir şey olamaz." 

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