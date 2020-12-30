Aylin Sözer Çapan kimdir kaç yaşında eşi ve oğlu kimdir?

Duyanları sarsan her detayı vahşet dolu Aylin Sözer cinayeti bugün Türkiye'nin gündemi oldu. Yakılarak acımasızca öldürülen Aylin Sözer İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğretim görevlisi ve 48 yaşındaydı. 2 aydır birlikte olduğu ve ayrıldığı sevgilisi Kemal Delbe tarafından yakılarak katledildi. Aylin Sözer'in bir de oğlu var.

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Ardı arkası kesilmeyen kadın cinayetlerine bu kez de Aylin Sözer yakılarak kurban edildi. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan ve birçok programa konuk olarak giden ve kadına şiidet konusunda açıklamalar yapan Aylin Sözer ayrıldığı belalı sevgilisi Kemal Delve tarafından yakılarak katledildi. Bu haber duyanları şok etti, ve isyan ettirdi. Even kaçarken de Aylin Sözer'in ziynet eşyalarını da çalan arsız katil Kemal Delbe polisleri de darp etmeye çalıştı. Peki kimdir Aylin Sözer, aslen nereli, oğlu ve boşandığı eşi kimdir?

Özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak görev yapan Aylin Sözer Çapan, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Kemal Delbe isimli şahıs tarafından hayattan kopartıldı. İstanbul Maltepe'de gerçekleşen olayda, Kemal Delbe isimli şahıs, Aylin Sözer'in üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Genç kadın feci bir şekilde hayatını kaybederken, Aylin Sözer Çapan cinayeti de Türkiye'nin gündemine oturdu. Olayın ardından Kemal Delbe gözaltına alındı. Peki, Aylin Sözer Çapan kimdir?

Aylin Sözer Çapan kimdir: Aylin Sözer Çapan, Diğer, Eğitim kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Aylin Sözer Çapan, 23 Mayıs 1972 tarihinde doğdu. Çapan, 2002 yılında Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde lisans, 2005 yılında yine aynı bölümde yüksek lisansını yaptıktan hemen sonra doktorasını tamamladı.

Erken Çocukluk Döneminde Matematik Eğitimi kitabının yazarıdır. Aylin Sözer Çapan kitapları; Nobel Akademik Yayıncılık aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.

Aylin Sözer Çapan tarafından yazılan son kitap "Erken Çocukluk Döneminde Matematik Eğitimi", Nobel Akademik Yayıncılık tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Polis ekiplerine de saldırdı: Maltepe'de bir kişi eski sevgilisi olduğu iddia edilen kadının önce boğazını kesti. Ardından üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Aylin Sözer feci şekilde hayatını kaybederken, şüpheli ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırdı.