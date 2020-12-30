Kocaeli'de yılbaşı öncesi sahte içki operasyonunda bulunan not şoke etti

KOCAELİ’de polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesinde yapılan içki operasyonunda 35 şişe sahte içki ele geçirildi. Operasyon sırasında Sahte alkol şişelerinin üzerinde bulunan ve üzerinde “Bunlar zehirli dikkat” yazılan kağıt dikkat çekti.

Abone ol

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, yılbaşında alkollü içki satışı ve sunumu yapan iş yerleri kapalı olmasını fırsata çevirmek isteyen suç örgütlerinin ve gruplarının merdiven altı ortamlarda kurdukları imalathanelerde ürettikleri alkollü içkileri piyasaya sürecekleri değerlendirerek harekete geçti. Ekipler tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı denetimler yapıldı.

Ekipler çalışmalar kapsamında şüpheli olarak değerlendirdikleri 115 iş yerinde aramalarda bulundu. Ekipler tarafından yapılan aramalarda 35 şişe sahte içki, 15 litre etil alkol ve 6 litre el yapımı içki ele geçirdi.

“Bunlar zehirli dikkat”

Olayla ilgili 3 şahıs hakkında idari soruşturma başlatılırken, bulunan sahte içkilerin üzerinde yazılı bir not ise polis ekiplerini bile şaşırttı. Ekipler tarafından yapılan aramalar sırasında bulunan sahte içkilerin üzerinde bulunan bir notta “Bunlar zehirli dikkat” yazılı olduğu görüldü.