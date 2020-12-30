Uğur Şahin uyardı: Virüs en az 10 yıl hayatımızdan çıkmayacak

ABD’li Pfizer ile birlikte aşı geliştiren Türk bilim insanı ve BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin, corona virüsün en az 10 yıl daha hayatımızdan çıkmayacağını belirterek yeni salgınlara karşı uyardı.

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Dünya corona virüsün daha yeni ve bulaşıcı mutasyonlarıyla boğuşurken BioNTech CEO'su Türk mucit Uğur Şahin, bu hafta düzenlediği sanal bir basın toplantısında, hayatın ne zaman normale dönebileceği sorulduğunda "Normalin yeni bir tanımına ihtiyacımız var. Corona virüs önümüzdeki 10 yıl boyunca bizimle kalacak" dedi.

ABD ilaç devi Pfizer ile birlikte geliştirilen BioNTech'in yüzde 95 koruma sağlayan aşısı, İngiltere ve ABD dahil 30’dan fazla ülkede kullanılmak üzere onaylandı.

Mutasyon aşıları etkilemeyecek

Bununla brilikte Şahin, en son ABD’ye sıçrayan B117 mutasyonuna Pfizer/BioNTech ve diğer aşıların etkili olacağını düşündüğünü belirtmiş, eğer bir düzenleme gerekirse altı haftalık bir süre içinde mRNA teknolojisi kullanılan aşıda gerekli değişikliğileri yapabileceklerini açıklamıştı.

Hangi ülkelerde tespit edildi

İngiltere’de Kasım ayında ortaya çıkan B117 varyantı şimdiye kadar ABD, Hindistan, İspanya, Kanada, İsveç, Fransa, Lübnan, Ürdün, Almanya, Danimarka, Hollanda, İsviçre, Avustralya, Belçika, Japonya, İrlanda, Singapur ve İskoçya'da tespit edildi.