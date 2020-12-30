Son dakika Astrazeneca-Oxford aşısına İngiltere'den ilk onay çıktı

AstraZeneca ve Oxford tarafından geliştirilen corona virüs aşısı, İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Dairesi (MHRA) tarafından onaylandığı açıklandı.

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AstraZeneca ve Oxford tarafından geliştirilen corona virüs aşısı, İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Dairesi (MHRA) tarafından onaylandı.

Geçtiğimiz gün AstraZeneca CEO’su Pascal Soriot, Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirilen corona virüs aşısının Covid-19’a karşı yüzde 95 koruyacağını ve Pfizer/BioNtech ile Moderna aşıları kadar etkili olacağını açıklamıştı.