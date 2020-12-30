Emir Elidemir babası ne şampiyonu ne zaman öldü?

Mastechef Türkiye 2020'nin üçüncü ismi olan Emir Elidemir yarışmaya vedası ile çok konuşuldu. Baklava hamuru açamıyorsam finali haketmiyorum diyen Emir'in hayatı, ailesi, anne ve babası merak edildi. Beni kadınlar yetiştirdi diyen Emir Elidemir 'ben babamın oğluyum, o şampiyondu diyerek' herkesi duygulandırdı.

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Masterchef Türkiye'nin favori isimlerinden biri olan Emir Elidemir dün akşamki yarışlardan Serhat'ın gerisinde kalarak üçüncü oldu ve yarışmaya veda etti. Büyük finalde yarışmaya hak kazanamayan Emir Elidemir'in vedası da çok konuşuldu. Beni kadınlar yetiştirdi, annem ve ananem beni büyüttü ama ben babamın oğluyum o şampiyondu ben de şampiyon olmak istedim ama olmadı diyerek vefat eden babasına olan özlemini dile getirdi. Peki kimdir Emir Elidemir'in anne ve babası? Babası Hasan Elidemir neden öldü?

Emir Elidemir hakkında merak edilen bir konu da sevgilisi var mı sorusu oldu. Bu konuda hiçbir açıklama yapmayan Emir, hayatımda sadece annem ve ananem var diyerek iddialara son noktayı koydu.

Hasan Elidemir kimdir?

İzmırspor'un eski futbolcularından, spor yazarı ve diş hekimi Hasan Elidemir, 60 yaşında hayatını kaybetti. Alkol sorunu nedeniyle uzun süredir tedavi gören Elidemir'in Balıkesir'de bir otel odasında baygın halde bulunduğu ve özel bir hastanede yoğun bakıma alındıktan sonra buradaki tüm müdahalelere rağmen kalbinin durduğu öğrenildi. İzmir'in Eşrefpaşa semtinde 1959 yılında doğan ve 1970'te İzmirspor altyapısında futbola başlayarak genç milli olan Elidemir, 14 yıl bu kulüpte forma giydikten sonra Antalyaspor'da da oynadı. Aynı zamanda Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olarak uzun yıllar Eşrefpaşa Hastanesi ve kendi muayenehanesinde doktorluk yapan Elidemir, köşe yazarlığı ve Altay'da sportif direktörlük görevinde bulundu. Yeni Asır'da spor yazarlığı da yapan Elidemir, Yeni Buca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Emir Elidemir kimdir: 31 Ağustos 1994’te dünyaya gözlerini açan Emir Elidemir, Bornova Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Özyeğin Üniversitesi Gastronomi bölümüne giriş yapmıştır.

Lisans eğitimi boyunca Fransa, Hollanda ve Amerika’da staj yapan Elidemir, Lyon şehrinde Les Trois Domes (1 michelin) , Amsterdam şehrinde Moshik (2 michelin) , Pensacola şehrinde Type olmak üzere toplam üçer ay olmak suretiyle üç farklı staj yaparak kariyer geçmişine farklı tecrübeler kazandırmıştır.

2018'de üniversiteden mezun olduktan sonra New York'ta, Benno Restarant'ta (1 michelin) 1 sene boyunca Chef de Partie pozisyonunda çalışıp Türkiye'ye geri dönen Emir Elidemir, İstanbuldaki 2.5 aylık Nicole Restaurant deneyiminden sonra 1 ay kadar Cunda Otel’in mutfak şefliğini üstlenmiştir. Ağustos ayında Masterchef’e katılabilmek için görevinden istifa eden Emir Elidemir, yeni sezonun ana kadrosunda yer almaya hak kazanan 16 yarışmacıdan biri olmuştur.