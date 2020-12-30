Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''S-400'ler için ABD ile ortak çalışma grubu oluşturuldu, teknik görüşmeler başladı'' açıklamasında bulundu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2020 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısında konuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı; "Seneye AB ile ilişkilerimizin daha pozitif ortamda yürütülmesi için biz hazırız. AB'nin de hazır olmasını bekliyoruz. (Doğu Akdeniz'de) Bize rağmen bir şey yapılamayacağını herkese gösterdik. Ne yapabileceğimizi dost da düşman da gördü. 2020'de de önceliğimiz diplomasi oldu, ama tıkandığı yerde sahaya indik, tekrar diyaloğun ve diplomasinin önünü açtık.''

S-400 krizinde yeni gelişme

Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırımlarını hayata geçiren ABD'den önemli bir adım geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptırımları ele almak için çalışma grubu kurulması teklifi geldiğini söyledi. Türkiye'nin teklifi kabul ettiğini ve teknik düzeyde görüşmelerin başladığını açıkladı.

PKK ve FETÖ

''2020'de terörle mücadelede hız kesmedik.'' diyen Çavuşoğlu, ''PKK ve FETÖ'ye karşı duyarlılığın farklı ülkelerde arttığını görüyoruz. Bu yıl 9 FETÖ okulu kapatıldı, 3'ü devralındı. Bir tanesi de kamulaştırıldı.'' şeklinde konuştu.