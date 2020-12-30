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Beşiktaş'ta gözden çıkarılan Jeremain Lens İstanbul'dan ayrıldı

Beşiktaş'ın lisansını çıkarmadığı ve kadroda düşünmediği Jeremain Lens, transfer görüşmeleri için Hollanda'ya gitti.

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Beşiktaş'ta 14 kişilik yabancı oyuncu kadrosuna dahil edilemeyen ve lisans çıkartılmayan Jeremain Lens'te flaş bir gelişme yaşandı. TRT Spor'un haberine göre; Jeremain Lens, transfer görüşmeleri için Hollanda'ya gitti. Beşiktaş'ın, Lens'in başka bir takımla anlaşması durumunda kolaylık sağlayacağı belirtildi.

Siyah-beyazlı kulüpte 102 maçta forma giyen Hollandalı futbolcu, 12 gol attı ve 20 asist yaptı. 

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