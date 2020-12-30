Rumeysa Kadak 2020'nin en çok beğenilen beşinci vekili seçildi! Hiçbir soru önergesi vermedi

ORC tarafından yapılan araştırmada AK Parti'nin genç milletvekillerinden Rumeysa Kadak, hiçbir soru önergesi vermediği halde 2020 yılının en çok beğenilen beşinci milletvekili oldu.

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Birinci sırada AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın yer aldığı listede AK Parti'nin genç milletvekillerinden Rumeysa Kadak da ilk beş arasına girmeyi başardı. 2020 yılı içerisinde hiçbir soru önergesi vermeyen Kadak'ın en çok beğenilen 5 vekilden biri olması sosyal medyada çok konuşuldu.

TBMM'deki ilk konuşmasını geçtiğimiz günlerde yapmıştı

Rumeysa Kadak, geçtiğimiz günlerde 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi maddeleri görüşmelerinde TBMM'deki ilk konuşmasını yapmış ve hem CHP'ye hem de HDP'ye yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu.

Meclis'teki vekillere "O zaman hazır buradayken sizden birkaç söz isteyeceğim" diyen Kadak, şu ifadeleri kullanmıştı:

O zaman hazır buradayken sizden birkaç söz isteyeceğim. Mesela gençler bugün tacize uğrarken ilçe binalarınızda, mesela vekiliniz buraya gelip 'evet oldu, yine olacak' derseniz siz bu gençlerin mutlu olmasını bekleyemezsiniz. Ya da çocuklar ölürken, Yasin'ler yanarken, Aybüke öğretmen artık aramızda yokken, bu gençlerin mutlu olmasını bekleyemezsiniz. Gencecik kızlara dağda PKK'lı teröristler tarafından tecavüz edilirken, nasıl mutlu olmamızı beklersiniz? Madem bu konuda bu kadar dertlisiniz, o zaman çıkın burada yürekli bir şekilde tutarlı bir şekilde adımlar atın.