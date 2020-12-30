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Kocaeli'de ele geçirilen sahte içkilerin üzerinde bulunan not pes dedirtti

Demirören Haber Ajansı

KOCAELİ'de, polisin yılbaşı öncesinde yaptığı operasyonda 35 şişe sahte içki, 15 litre etil alkol ve 6 litre el yapımı içki ele geçirildi. Bir iş yerinde kenara ayrılan sahte içkilerin üzerinde 'Bunlar zehirli dikkat' yazılı not bulundu.

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde alkollü içeceklere olan talep nedeniyle piyasaya sahte içki sürmek isteyenlere yönelik operasyon yaptı. Operasyon kapsamında Kocaeli genelinde 115 iş yeri kontrol edilirken, bu iş yerlerinde 35 şişe sahte alkollü içki, 15 litre etil alkol ve 6 litre el yapımı içki ele geçirildi.  Ekiplerin bir iş yerinde yaptığı aramada kenara ayrılan el yapımı içkilerin üzerinde ise 'Bunlar zehirli dikkat' yazılı not bulundu.

Operasyon kapsamında 2 kiş hakkında Kaçakçılık ile Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem, 1 kişi hakkında ise Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanuna muhalefet suçundan idari işlem yapıldı.

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