Amatör olarak başladığı işte paraya para demiyor! Sivas'tan Avrupa'ya satıyor

Alabalık Üretimi yapan Orhan Çakırer, ürettikleri alabalıkların Avrupa ülkelerine gönderildiğini belirterek, “Üretimimiz yılda 39 milyon yumurta, 2 milyonda yetişmiş balık üretiyoruz. Ürettiğimiz yumurtaları da alabalık işletmesine gönderiyoruz. Onlarda büyüdükten sonra Avrupa’ya gönderiyor. Bizim balıklarımız buradan başlayarak Avrupa’daki insanların sofrasında. Bizden sonra gittiği ülkeler; Almanya, Azerbaycan ve İran gibi ülkelere gidiyor. Avrupa’nın bazı ülkelerine de gidiyor. Avrupa ülkelerinde de bunu tüketiyorlar’’ şeklinde konuştu.