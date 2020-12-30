Malatya'da eşi Selda Taş'ı tabancayla vurarak öldüren cani koca: Aldatıyordu, öldürdüm

MALATYA'da dün 3 çocuk annesi eşi Selda Taş'ı (38) tabancayla başından vurarak öldüren Mehmet Taş'ın (40) emniyetteki ifadesinde, ' Eşim beni aldatıyordu, bu nedenli tartışmadan dolayı silahı çektim, öldürdüm' dediği öğrenildi.

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Olay, dün sabaha karşı Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Taş ile eşi Selda Taş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Taş, eşini çocuklarının gözü önünde tabancayla başından vurarak, öldürdü. Olay sonrası apartmandan çıkarken yakalanan Mehmet Taş, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Taş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Selda Taş'ın cenazesi ise otopsisinin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

"Silahı çektim, eşimi öldürdüm" Mehmet Taş'ın, gözaltına alındıktan sonra emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Eşinin kendisini aldattığını öne süren Taş'ın, ifadesinde, "Eşim beni aldatıyordu, aramızdaki bu nedenli tartışmadan dolayı silahı çektim, eşimi öldürdüm" dediği belirtildi.

Öte yandan gözleri önünde anneleri öldürülen çiftin 3 çocuğu, polise, babalarının sürekli uyuşturucu kullandığını anlatmış, çocuklardan biri, "Babamız uyuşturucu kullanırdı. Babam, annemle sürekli kendisini aldattığı şüphesiyle kavga ediyordu" demişti.

Mahalleli sık sık kavga ettiklerini söyledi

Cinayetin ardından çiftin yaşadığı mahalledeki komşuları da büyük üzüntü yaşadı. Mahalleli, çiftin sık sık kavga ettiklerini, evlerinden tartışma sesleri geldiğini ve cinayeti duyunca çok üzüldüklerini söyledi.