BIST 1.475
DOLAR 7,34
EURO 8,99
ALTIN 443,85
HABER /  SPOR

Sumudica, Türk vatandaşlığı için başvuruda bulundu

Anadolu Ajansı

Gaziantep FK'nin başkanı Mehmet Büyükekşi, teknik direktör Marius Sumudica'nın Türk vatandaşı olabilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

Abone ol

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin başkanı Mehmet Büyükekşi, AA muhabirine, Rumen teknik adamın geçtiğimiz günlerde Türk vatandaşlığına geçme noktasında bir talepte bulunduğunu anımsattı.

Bunun üzerine gerekli hazırlıkların yapıldığını anlatan Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Sumudica'nın tamamen kendi arzusuyla talep ettiği bir konu bu. Arkadaşlarımız hazırlıklarını tamamladı ve Türk vatandaşlığına hak kazanmak için gereken tüm evraklar hazırlandı. Arkadaşlarımız evrakları bakanlığa sundu. Bundan sonraki süreç bakanlık yetkilileri tarafından yürütülecek."

ÖNCEKİ HABERLER
Ahmet Nur Çebi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama
Konya’da uydu görüntülerinden tespit edilen obruklar sonrası yol güzergahı değişiyor
Zeki Çelik, Fransa'da yılın 11'inde
Beşiktaş'tan sürpriz Ljajic kararı
31 aralık yarım gün mü perşembe resmi tatil mi?
Esnafa destek başvuruları bugün itibarıyla başladı!
Nur Viral kaç yaşında evli mi eski eşi Cemil Ertem kimdir?
Yağızkan Dikmen Kuruluş Osman kimdir hangi dizilerde rol aldı?
Dünya bu tesisi bekliyor! Bursa'da yapıldı Türkiye’nin en büyüğü olacak
Zirve Ronaldo'nun! 500 milyona yürüyor
Yorumlar