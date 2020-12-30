BIST 1.475
DOLAR 7,34
EURO 8,99
ALTIN 443,61
HABER /  DÜNYA

Avrupa Birliği, İngiltere ile ticaret anlaşmasını imzaladı

AB Komisyonu Başkanı Leyen tarafından imzalanan anlaşma, İngiltere Başbakanı Johnson'a ulaştırılacak.

Abone ol

Avrupa Birliği (AB) liderleri, İngiltere ile Brexit sonrası dönemde ticari ilişkileri belirleyecek anlaşmayı imzaladı.Brüksel'de AB-Birleşik Krallık Ticaret ve İşbirliği Anlaşması'nın resmi imza töreni gerçekleştirildi.

İmzalar atıldı
Anlaşmayı, AB tarafını temsilen AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen imzaladı.

Islak imzalı anlaşmanın, bugün Londra'ya ulaştırılması ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından da imzalanması bekleniyor.

Henüz Avrupa Parlamentosu (AP) onayı alınmayan anlaşmanın, 1 Ocak'ta geçici olarak yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Brexit süreci
İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürüttü.

Taraflar, 1 Ocak'tan itibaren gümrük vergisi ve kota olmadan ticareti sürdürecek anlaşma konusunda geçen hafta uzlaşı sağlamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Zeki Çelik, Fransa'da yılın 11'inde
Beşiktaş'tan sürpriz Ljajic kararı
31 aralık yarım gün mü perşembe resmi tatil mi?
Esnafa destek başvuruları bugün itibarıyla başladı!
Yağızkan Dikmen Kuruluş Osman kimdir hangi dizilerde rol aldı?
Dünya bu tesisi bekliyor! Bursa'da yapıldı Türkiye’nin en büyüğü olacak
Zirve Ronaldo'nun! 500 milyona yürüyor
Almanya'da durum fena! Bir günde görülen en fazla Kovid-19 ölümü
Malatya'da eşi Selda Taş'ı tabancayla vurarak öldüren cani koca: Aldatıyordu, öldürdüm
Erzurum'da 155 gün sonra yoğun bakımdan çıktı! Alkışlarla karşılandı
Yorumlar