Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddia edildi. Beşiktaş Kulübü, Ahmet Nur Çebi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

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Tüm dünyayı saran koronavirüs, spor kulüplerini de etkilemeye devam ediyor. Futbolcular kadar yöneticiler de Covid-19'dan etkileniyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronaya yakalandığı iddia edildi.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle; "Daha önce Covid-19 teşhisiyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye bu sabah rutin kontroller gereği hastanede Covid-19 PCR testi yapılmıştır. Uygulanan Covid-19 PCR testinin sonucu beklenmekle birlikte, Başkanımızın sağlık durumuna ilişkin yapılan diğer kontrollerde endişe verici herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Hatırlanacağı üzere Ahmet Nur Çebi 13 Mayıs 2020 tarihinde yapılan testi pozitif çıkmıştı.

Çebi'nin takip ve izolasyon süreci geride kaldıktan sonra yeniden teste girmişti. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, enfekte olduğu günlerde dinlenmek istemesine karşın yoğun iş temposuyla bu fırsatı yakalayamadığını dile getirmişti.

Beşiktaş'ta Sergen Hoca da koronavirüse yakalanmıştı

Beşiktaş'ta daha önce teknik direktör Sergen Yalçın, futbolculardan Adem Ljajic, Umut Nayir, Burak Yılmaz, Bernard Mensah, Hasic gibi isimler de koronavirüse yakalanmış ve atlatmıştı.