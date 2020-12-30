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Zeki Çelik, Fransa'da yılın 11'inde

Milli futbolcumuz Zeki Çelik, L'Equipe tarafından Fransa Ligue 1'de 2020 senesinin en iyi 11'ine seçildi

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TFF 1.Lig ekiplerinden İstanbulspor'dan Fransa'ya giden Zeki Çelik, göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Lille forması giyen milli oyuncu Zeki Çelik, L'Equipe gazetesi tarafından yapılan Ligue 1'de 2020 yılının en iyi 11'inde yer aldı. Zeki Çelik, kadroda PSG harici bir takımda forma giyen üç oyuncudan biri olmayı başardı.

Burak Yılmaz kendi pozisyonunda 5. tercih olurken, Yusuf Yazıcı 6. tercih oldu.


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