Yılbaşı yasağı! Bir evde normalin üzerinde insan varsa herkese ceza kesilecek

BOLU Valisi Ahmet Ümit, Koronavirüs'le mücadele kapsamında yılbaşında alınan tedbirleri en üst seviyeye yükseltti. Ümit, "Bir evde eğer normalin üzerinde insan varsa o evdeki herkese cezai müeyyide uygulanacak" dedi.

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Yılbaşında 4 gün boyunca sokağa çıkmak yasak. Evlerde ve otellerde yılbaşı partisi yapılması yasak. Günlerdir bu konuda hem hükümet hem de uzmanlar uyarı üstüne uyarı yapıyor. Ancak halen evlerde ve otellerde kaçak parti hazırlıkları sürüyor. Bolu Valisi Ahmet Ümit, yılbaşında alınan tedbirleri en üst seviyeye yükselerek, "Yılbaşı gecesi bir evde eğer normalin üzerinde insan varsa o evdeki herkese cezai müeyyide uygulanacak" dedi.



Ahmet Ümit valilikte düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, yılbaşının ciddi handikap olarak durduğunu belirterek şöyle konuştu: söyleyen Ümit, "Bu handikaba, bu tuzağa hiç kimsenin düşmemesi lazım. İçişleri Bakanımızın koordinesinde ülke ve ilimiz genelinde gerekli tedbirler alındı. İl merkezi ve ilçelerin tamamında 251 ekipten oluşan 1350 emniyet personeli, jandarma bölgemizde ise 332 ekipten oluşan 1008 personel iş başında olacak." dedi.

Yeni yıl öncesi uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının tam anlamıyla uygulanacağını ifade eden Vali Ümit, "İnsanlar ziyaretlerini ve sohbetlerini daha sağlıklı zamanlara saklasınlar. Yılbaşında özellikle toplu eğlencelerden uzak durmamız gerekiyor. Ziyaretlerden uzak olmamız gerek. En çok bulaşma noktalarından biri, ev ziyaretleri ve toplu alanlardır. Maske, mesafe ve hijyen şartlarından hiçbir şekilde taviz vermeden dikkatli olmamız gerek." dedi.

Villa, dağ evi ve yayla evlerinde fazla kişi olursa...

Vali Ahmet Ümit, villa, dağ ve yayla evi gibi alanlarda yapılması düşünülen eğlencelerle ilgili de takiplerin sürdüğüne dikkati çekerek, "Bir evde eğer normalin üzerinde insan varsa o evdeki herkese cezai müeyyide uygulanacak. Mutlaka yasal tedbirler orada alınır ve uygulanır. Bu konuda kimsenin tereddüdü olmasın. Dikkat ederseniz denetimlerde jandarma ekiplerimizin sayısı daha fazla." ifadelerini kullandı.