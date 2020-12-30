BIST 1.475
DOLAR 7,34
EURO 8,99
ALTIN 443,85
HABER /  DÜNYA

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den Trump'a 'Kasım Süleymani' tehdidi

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ABD tarafından öldürülmesinin yıl dönümüne kısa süre kala, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Trump'ı “Komutanımızın elini kestiniz, biz de sizin bacağınızı bölgeden keseceğiz" sözleriyle tehdit etti. 

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump'ın öldürülmesi talimatı verdiği İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani suikastının yıldönümü yaklaşırken iki ülke arasında tansiyon yeniden yükseldi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yılın son bakanlar kurulu toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'a sert mesajlar gönderdi. “Komutanımızın elini kestiniz, sizin de bacağınızı bölgeden keseceğiz ve o güne kadar direnmeye devam edeceğiz" diyen Ruhani," Milletimiz bir hak olarak sevdiklerinin kanının intikamını alana kadar pes etmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Trump'a vahşi katil benzetmesi

ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Süleymani’ye yapılan suikastın ana sorumlusu olduğunu söyleyen Ruhani, Trump’ı için “ vahşi katil”  benzetmesinde bulundu. Trump'ı sert sert sözlerle eleştiren Ruhani, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: 

"Birkaç gün içinde bu vahşi ve deli katilin yönetimi sona ererek tarihin çöplüğüne gidecek. Bundan çok mutluyuz. Amerikan halkı onun liyakatsiz olduğunu anladı ve rakibini iktidara getirdi. Bölge halkı için Trump sonrası durum daha iyi olacak."

Öte yandan, İranlı general Kasım Süleymani,3 Ocak 2020’de ABD Bağdat Havalimanına yakınında ABD güçlerinin düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Yarın mesai var mı 31 Aralık öğleden sonra yılbaşı tatili mi?
Kocaeli'de üvey annesinin boğazını kesti! Savunması pes dedirtti
Yılbaşında meydanlar yabancı turist girişlerine kapalı olacak
Sumudica, Türk vatandaşlığı için başvuruda bulundu
Ahmet Nur Çebi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama
Konya’da uydu görüntülerinden tespit edilen obruklar sonrası yol güzergahı değişiyor
Avrupa Birliği, İngiltere ile ticaret anlaşmasını imzaladı
Zeki Çelik, Fransa'da yılın 11'inde
Beşiktaş'tan sürpriz Ljajic kararı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ davasında karar! Adem Boduroğlu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı
Yorumlar