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Kocaeli'de üvey annesinin boğazını kesti! Savunması pes dedirtti

İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde Gürcistan uyruklu üvey annesini, boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen sanığa müebbet hapis cezası verildi.

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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 24 Ekim 2018 de meydana gelen olayda Gürcistan uyruklu Nana Gokhldze, zaman zaman tartışma yaşadığı üvey oğlu Samet Cihan Yapıcı tarafından bıçakla boğazı kesilerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gokhldze, hayatını kaybederken, olayın ardından evden kaçan Samet Cihan Yapıcı, polis ekiplerince dere içerisinde saklanırken yakalanarak gözaltına aldı. Emniyette psikolojik problemleri olduğunu söyleyen cinayet zanlısı Yapıcı, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Üvey annesini öldüren Samet Cihan Yapıcı'nın hakkında Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan açılan davanın görülmesine devam edildi. Davada son kez söz alan sanık Yapıcı önceki savunmalarını tekrar ederek, "Covid hastalığından dolayı zor durumdayım. Benim aileme ihtiyacım var, ailemin de bana ihtiyacı var" dedi.


Pişman olduğunu söylemeyince müebbet hapis cezası aldı
Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Yapıcı'ya "Canavarca bir hisle öldürme" delili bulunmadığından "Öldürme kastı" nedeniyle müebbet hapis cezası verdi. Heyet, mahkemede pişman olmadığını söylemeyen Yapıcı'nın cezasında ise indirim uygulanmamasına karar verdi.

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