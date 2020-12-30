Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu aşı için toplanıyor!

Çinli SinoVac'ın ürettiği Covid-19 aşısı bilindiği üzere Türkiye'ye ulaştı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun bu neticede bugün toplantı gerçekleştireceği açıklandı.

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Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin aşılarının Türkiye'ye gelmesinin ardından bu akşam saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Gerçekleştirilecek toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacağı paylaşıldı. Türkiye'de ilk süreçte toplam üç milyon aşının bir buçuk milyon kişiye iki defada yapılması planlanıyor.

Aşı tarihleri e-Nabız'dan öğrenilecek Kişilerin aşı randevu tarihlerini öğrenmeleri için başvuracağı başlıca merkez e-Devlet olacak. Sıranın ne zaman geleceği kimlik numaraları ile internetten e-Nabız sisteminden görülebilecek. e-Nabız uygulamasına giremeyenler ise aile hekimleri ile görüşerek bu bilgiyi elde edebilecek.