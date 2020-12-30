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Kocaeli'de yangından böyle kurtarılmıştı! 4 yaşındaki çocuktan acı haber geldi

İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde alevlere teslim olan binada mahsur kalarak itfaiye ekiplerince kurtarılan 5 kişi arasından bulunan 4 yaşındaki çocuk, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Aynalı Kavak Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 katlı binanın 2. katındaki evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale etmek, diğer yandan da evde mahsur kalan 5 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekipler eve girerek mahsur kalan 5 kişiyi dışarı çıkarttı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında yaralanan 17 yaşındaki Z. Al ve 4 yaşındaki Çağatay Al, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Z. Al, İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne, Çağatay Al ise Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Çağatay Al, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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