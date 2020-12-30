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Elazığ'da bahçede bulundu nesli tükenmek üzere! Travma geçirmiş

Demirören Haber Ajansı

ELAZIĞ'da, bir bahçede bulunan ve uçamayan nesli tükenme tehlikesi altındaki kulaklı orman baykuşu Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde tedaviye alındı. Baykuşun aç kaldığı için travma geçirdiği belirlendi.

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Merkeze bağlı Yazıkonak beldesinde bahçesinde uçamayan baykuşu gören kişi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler baykuşun, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kulaklı orman baykuşu olduğunu tespit etti. Baykuş, Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü.

Yapılan kontrolünde vücudunda herhangi bir yara bulunmayan baykuşun sağlıklı olduğu belirlendi. Kanatlarının açıklığının 1 metreyi geçen baykuşun yiyecek bulmakta zorluk çektiği ve aç kaldığı için yaşadığı travma sonucu uçamadığı anlaşıldı. Baykuş, bir süre daha hastanede tutulduktan sonra doğal ortamına bırakılacak.


"Travma geçirmiş ve aç kalmış olabilir."
Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Han, bu tür baykuşların kış aylarında yiyecek bulmakta zorluk çektiklerini ifade ederek, "Bu yüzden travma geçirmiş ve aç kalmış olabilir. Vatandaş tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri aranmış. Onlar da hastanemize getirdi. Yapılan kontrollerinde herhangi bir şeyinin olmadığını ve sağlıklı olduğunu tespit ettik. Bir süre sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edeceğiz ve hayvan tekrar doğasına bırakılacak" diye konuştu.


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