İHH'dan 2020’de 7 ülkeye 25 bin Kur'an-ı Kerim

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2020 yılı içerisinde aralarında Ukrayna, Nijer, ve Gana’nın bulunduğu 7 ülkede 25 bin 600 adet Kur'an-ı Kerim dağıttı. Son dağıtımlarla birlikte vakfın mushaf dağıtım sayısı 242 bine ulaştı.

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Afrika'da ve dünyanın diğer coğrafyalarında yaşayan çocuk ve yetişkin Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'e ulaşamadıkları için ayetleri, "Luh" adı verilen tahtalara yazarak Kur'an-ı Kerim öğrenmeye ve hafız olmaya çalışıyor. Afrika ve bölgedeki Kur'an-ı Kerim ihtiyacını gidermek için çalışmalarını sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin desteğiyle hafızlık öğrencilerine Kur'an-ı Kerim vererek yardımda bulunuyor.

İHH, 2020 yılında çoğunluğu Afrika'da olmak üzere 7 ülkede 25 bin 600 Kur'an-ı Kerim dağıttı. Ukrayna, Nijer, Kamerun, Sierra Leone, Çad, Gine ve Gana’da dağıtılan Kur’an-ı Kerim’lerle birlikte Müslümanların mushaf ihtiyaçlarının giderilmesi hedefleniyor. Ukrayna’da dağıtılan 10 bin adet Kur’an-ı Kerim, Rusça ve Ukraynaca mealli olarak dağıtıldı. 2020 yılı içerisinde yapılan Kur’an-ı Kerim dağıtımlarıyla birlikte İHH, bugüne kadar dağıtımını gerçekleştirdiği mushaf sayısı 242 bine ulaştı.

16 Kur’an Kursu inşa edildi

İHH’nın eğitim çalışmaları kapsamında yıl içerisinde Sudan, Nijer, Mali, Kolombiya ve Tayland - Patani’de de 16 imam görevlendirildi. Patani’de ayrıca 16 adet Kur’an Kursu’nun inşaatı tamamlandı.

Hayra vesile olmak için

Hayırseverler, Kur'an-ı Kerim dağıtımlarına destek olmak için bütün operatörlerden KURAN yazıp 4072’ye SMS göndererek 27 TL bağışta bulunabilir. Kur'an-ı Kerim dağıtımlarına daha fazla destek olmak isteyen bağışçılar ise İHH’nın banka hesaplarına ya da online bağış yaparak bu hayra destek olabilir.