Menemenspor'da Ümit Karan dönemi resmen başladı

TFF 1.Lig ekiplerinden Menemenspor, Ümit Karan'la teknik direktörlük görevi için yaptığı anlaşmayı resmiyete döktü.

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Menemenspor, teknik direktörlük görevi için Ümit Karan ile sözleşme imzalandığını açıkladı. Menemenspor'dan yapılan açıklamada Türk Futboluna uzun yıllar hizmet etmiş olan Ümit Karan ile kulübümüz 1,5+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri yer aldı.

Takımda 12 sene yardımcı antrenörlük yapan, bir yılı aşkın süredir de teknik direktör olarak görev üstlenen Cenk Laleci ile kısa bir süre önce yollar ayrılmıştı.