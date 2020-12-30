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Konya'da evindeki ultrason cihazıyla muayene yapan sahte doktor yakalandı

Demirören Haber Ajansı

KONYA'da evindeki ultrason cihazıyla kendi ülke vatandaşlarını muayene eden Suriyeli sahte doktor Hacı Ahmet Hammud, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Ultrason cihazına el koyuldu. 

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Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli Hacı Ahmet Hammud'un kendisini doktor olarak tanıtıp, kendi ülkesinin vatandaşlarını muayene ettiği ihbarını alan polis, hemen harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, sahte doktor Hammud'u yakalayarak, gözaltına aldı. Evde bulunan ultrason cihazına da el koydu. Sahte doktor, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

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