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Kötü günler geçiren Fenerbahçe'de ilk hedef Ahmed Kutucu

Fenerbahçe, ara transfer dönemi öncesi ilk transferini yapmaya hazırlanıyor. Sarı Lacivertliler'in gündemindeki isim, Ahmed Kutucu.

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Fenerbahçe, Ocak ayı transfer dönemi için kolları şimdiden sıvadı. Sarı Lacivertliler, kariyerini Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'te sürdüren Ahmed Kutucu'yu kiralamak için harekete geçti. Fenerbahçe, 20 yaşındaki forvet oyuncusunu satın alma opsiyonlu kiralamayı planlıyor. Görüşmeleri Emre Belözoğlu bizzat yürütüyor. 

Ahmed Kutucu'nun satın alma bedeli 2 milyon euro olarak belirlendi. Sağ kanatta da görev yapabilen 20 yaşındaki futbolcu, Bundesliga'da 3 sezonda 42 maçta forma giydi, 5 gol ve 3 asist kaydetti.

Ahmed Kutucu, Avrupa futbol şampiyonası elemelerindeki Andorra ve UEFA uluslar Ligi'ndeki Macaristan'da maçlarına ilk 11'de başladı.

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