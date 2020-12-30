Ümit Karan'ın yeni takımı belli oldu

Menemenspor, Ümit Karan'ın teknik direktörlüğe getirildiğini açıkladı.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Ümit Karan'ı teknik direktörlüğe etirdi. Karan ile 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık anlaşmaya varıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Türk Futboluna uzun yıllar hizmet etmiş olan Ümit Karan ile kulübümüz 1,5+1 yıllık anlaşma sağlamıştır" denildi.

Genç bir takım olduklarını, kulübü bir fabrikaya dönüştürmeyi hedeflediklerini bildiren Karan, şöyle konuştu:

"Hem oyuncu yetiştirmeye hem de bölgenin büyük takımlarından bir tanesi olmaya karar verdik. Hedeflerimiz büyük, inşallah bu seneyi güzel geçirip yeni sezonda yukarılara doğru oynamayı hedefliyoruz. Başkanımız ve ben hedefleri olan insanlar olduğumuz için güçlerimizi birleştirdik. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu başarıyı göstereceğiz."

Törenin ardından Tahir Şahin, Ümit Karan ve ekibine ilçe stadını ve tesisleri gezdirdi.