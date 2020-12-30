2021 altın fiyatları için bomba tahmin! "Kayda değer artış yok" dedi kritik seviyeyi işaret etti

Altın fiyatlarındaki düşüş sürerken yatırımcılar ise 2021 yılında fiyatların ne yönlü olacağını merak ediyor. Bazı uzmanlara göre 2021 altının yılı olacak ve fiyatlar rekor kırdığı seviyeye çıkacak. Ahlatcı Yatırım GMY Tonguç Erbaş da altın fiyatlarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ahlatcı Yatırım GMY Tonguç Erbaş , ons altın fiyatları için 1920 doların geçilmesi durumunda farklı bir senaryonun çalışacağına vurgu yaptı. Erbaş, “Gram altın yatırımcıları hem dolar kurunu hem de onsu düşünerek alım için biraz daha aşağı seviyeleri hedefleyebilir” dedi.

Tonguç Erbaş şunları kaydetti:

"Kayda değer artış söz konusu değil"

2021 yılı ons altın için şunu söyleyebiliriz. Ons altın risk algısı ile insanların belli dönem yöneldiği bir üründen ziyade piyasadaki bol likiditenin gidebileceği bir adres olması ve zaman zaman destek paketi de aslında likitideyi destekleyen gelişme olduğu için biz 1900 hareketi gördük ama pozisyon olarak da fon miktarındaki altın büyüklüğü olarak da son 3,5 aydır kayda değer artış söz konusu değil.

"1600-1800 arası 2021 geçireceğini düşünüyorum"

Bu ocak, şubat, martta da son üç buçuk aydaki gibi devam edecekse altının 1920 doları geçmemesi durumunda gerileyerek 1600-1800 arası bir 2021 geçireceğini düşünüyorum. 1920 geçilirse farklı senaryo olur.

"Gram altıncılar daha aşağı seviyeleri hedeflemeli"

Gram altıncılar hem kuru hem onsu düşünerek alımlar için daha aşağı seviyeleri hedeflemesi doğru olur.