Dolardaki düşüş devam edecek mi? Teknik analist Şatıroğlu yatırımcıya 'fırsat' deyip önerdi

Dolar kurundaki düşüş trendi devam ederken piyasa teknik analisti Tunç Şatıroğlu, yatırımcıya kritik önemde öneriler geldi. Şatıroğlu, dolarda tepki yükselişleri beklediğini ve bunun çıkış için bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Şatıroğlu ayrıca, kısa vadeli trendlerden ziyade uzun vadeli trendlere göre dolar kuruna giriş yapmanın daha iyi olacağını belirtti.

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24 Aralık'taki faiz artırımı kararının ardından dolardaki sert düşüş devam ediyor. Yeni güne 7.39 TL seviyelerinde başlayan dolar kuru şu sıralarda 7.32 TL seviyelerinde işlem görüyor. Dolar en son 31 Ağustos'ta 7.32 TL seviyesini görmüştü. Bu da doları olan ve yatırım düşünen vatandaşı tedirgin ediyor.. Peki dolar kuru daha ne kadar düşecek? Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu bu kritik soruya yanıt aradığı son analizini takipçileriyle paylaşıp, dolardaki kafa karıştıran süreçle ilgili fırsat penceresine dikkat çekti.

Dolardaki düşüş devam edecek mi?

Tunç Şatıroğlu, “Dolar Daha Ne Kadar Düşecek?” başlıklı youtube videosunda önemli destek ver direnç noktalarını açıklayıp şunları söyledi;

Tepki yükselişleri çıkış fırsatı



Önümüzdeki dönemde dolar kurundaki tepki yükselişlerini eline dolar bulunduran vatandaşların birer satış fırsatı olarak görmeleri gerekir.



Son yaptığı teknik analiz çalışması üzerinde dolar kurunda 7.26 TL’yi hedef olarak gösteren Şatıroğlu “Yerli yatırımcı dolar ucuz diye alacak belki ama yabancı yatırımcının yılbaşı tatilinden sonra çok daha fazla dolar bozduracağı için o kadar etkili olmayacak. diye konuştu.

Tepki yükselişinde kritik seviye 7.62

Dolar kurunda tepki yükselişi bekleyen Şatıroğlu “dolar kurunda tepki yükselişleri nereye kadar gelir? sorusunu 7.62 TL seviyesinin şuan için tepki yükselişlerinde çıkabileceği mantıklı bir seviye şeklinde cevapladı.

Dolar kurunda kazançlı çıkmak isteyen yatırımcıya da seslenen ünlü teknik analiz uzmanı kısa vadeli trendlerden ziyade uzun vadeli trendlere göre dolar kuruna giriş yapmanın daha iyi olacağını söyledi.