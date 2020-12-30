Sözleşmeli personelin (KİT) yeni maaşları belli oldu işte en düşük ve yüksek maaşlar...
Yüzbinlerce vatandaşı kapsayan kamu iktisadi teşebbüslerindeki çalışan sözleşmeli personelin yeni maaşları belli oldu. İşte 2021 yılında temel ücret grupları itibarıyla en düşük ve en yüksek sözleşmeli personel maaşları...
Asgari ücret tutarının açıklanmasının ardından kamu iktisadi teşebbüsleri kısa adıyla KİT'lerde çalışan sözleşmeli personelin 2021 yılındaki maaşları da belli oldu. Söz konusu kurumlarda çalışan sözleşmeli personelin temel ücret grupları itibarıyla en düşük ve en yüksek temel maaşları tespit edildi. İşte bu kategorilendirmede yer alan meslek grupları, alacakları yeni maaşlar ve konu hakkında merak edilen tüm detaylar....
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla, söz konusu kurumlarda çalışan sözleşmeli personelin temel ücret grupları itibarıyla en düşük ve en yüksek temel ücretleri tespit edildi.
Buna göre, sözleşmeli personelin temel ücretleri, belirlenen en yüksek ücreti aşamayacak ve ilgili yıla ait Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Toplu Sözleşme'de belirlenen sözleşme ücret tavanlarını geçemeyecek.
Anılan personelin temel ücretleri de bu sözleşmede belirlenen oranlarda artırılacak. Karar kapsamındaki kurumlarda açıktan veya naklen atanan, eğitim düzeyi, görev yeri veya unvanı değişen veya kurum içinde aynı unvandakilere göre daha az ücret alan sözleşmeli personelin ücretlerini, personelin unvanı, eğitim düzeyi, iş gerekleri, iş yeri ve çalışma şartları dikkate alınarak en düşük ve en yüksek ücretler dahilinde belirlemede ilgili kuruluşun yönetim kurulu yetkili olacak.