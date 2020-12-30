Sözleşmeli personelin (KİT) yeni maaşları belli oldu işte en düşük ve yüksek maaşlar...

Anılan personelin temel ücretleri de bu sözleşmede belirlenen oranlarda artırılacak. Karar kapsamındaki kurumlarda açıktan veya naklen atanan, eğitim düzeyi, görev yeri veya unvanı değişen veya kurum içinde aynı unvandakilere göre daha az ücret alan sözleşmeli personelin ücretlerini, personelin unvanı, eğitim düzeyi, iş gerekleri, iş yeri ve çalışma şartları dikkate alınarak en düşük ve en yüksek ücretler dahilinde belirlemede ilgili kuruluşun yönetim kurulu yetkili olacak.