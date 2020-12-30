Dışişleri Bakanlığı'ndan Yemen'deki saldırıya kınama

YEMEN'de yeni kurulan hükümetin yetkililerini taşıyan uçağın Aden Havalimanı'na inişi sırasında şiddetli bir patlama oldu. Patlama sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi de yaralandı. Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınadı.Abone ol
Dışişleri Bakanlığı, Yemen hükümeti üyelerini taşıyan uçağın Aden Havalimanı'na inişinden sonra gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta görevine başlayan Başbakan Muin Abdülmelik başkanlığındaki yeni Yemen Hükümeti üyelerini taşıyan uçağın Aden Havalimanına inişinden sonra gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, kardeş Yemen halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.