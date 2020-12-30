Endonezya'da yaşandı! Hemşire tuvalette covid-19 hastası ile cinsel ilişkiye girdi

ENDONEZYA'da yaşanan olayda, bir hemşirenin koronavirüs tedavisi gören hasta ile tuvalette cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı. Yaşanan skandal, Covid-19 hastasının ilişki anında fotoğraf çekip arkadaşlarına göndermesi üzerine ortaya çıktı.

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Endonezya'nın başkenti Jakarta'da bulunan Wisma Atlet Kemayoran Hastanesi'nde görevli bir hemşire, üzerindeki koruyucu elbiseleri çıkararak tuvalette koronavirüs tedavisi için hastanede bulunan erkek bir hasta ile ilişkiye girdi. Erkek hasta, cinsel ilişki sırasında çektiği bir fotoğrafı WhatsApp üzerinden birkaç arkadaşı ile paylaştı. Diğer arkadaşlarının aynı fotoğrafı paylaşması üzerine ilişki ortaya çıktı.

Tutuklanıp izolasyona alındılar

İkili hakkında müstehcenlik suçundan soruşturma başlatıldı. Olaydan sonra ifadeleri alınan hemşire ve erkek hasta ilişkiye girdiklerini itiraf etti. Tutuklanan şahıslar izolasyon altına alındı.

Hasta hala pozitif hemşire ise... Yapılan testler sonucunda hastanın hala pozitif, hemşirenin ise negatif olduğu ortaya çıktı. Çift, suçlu bulunmaları durumunda en az 10 yıl hapis cezası alacak.