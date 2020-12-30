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6 yaşındayken 95 kiloydu! Dünyanın en güçlü çocuğundan acı haber geldi

Demirören Haber Ajansı

Bir zamanlar "dünyanın en güçlü çocuğu" olarak adlandırılan ve henüz 6 yaşındayken 95 kilogram ağırlığında olan Rus sumo güreşçisi Dzhambulat Khatokhov, 21 yaşında hayatını kaybetti.

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Rusya’da Dzhambulat Khatokhov, sağlığı konusundaki endişelere rağmen henüz 3 yaşındayken ağırsıklet yıldızı haline gelmişti. Khatokhov'un ölüm haberini, yaşadığı bölgedeki Sumo ve Kabardey-Balkarya Toplu Güreş Federasyonu Başkanı Betal Gubzhev duyurdu. Khatokhov'un ölüm nedeni açıklanmadı, ancak ciddi böbrek problemleri olduğu ifade edildi. 9 yaşına geldiğinde 145 kilograma kadar ulaşan Khatokhov'un annesini uyaran İngiliz doktorlar, kilosunun diyabet, kanser ve kalp hastalığı riskini artırdığını vurgulamıştı.

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