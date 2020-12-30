İzmir'in Urla ilçesinde 4.3 şiddetinde deprem oldu! AFAD duyurdu

İZMİR'in Urla ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin saat 16.40'ta 5.18 km derinlikte olduğu bildirildi.

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Ege Denizi yeni bir depremle saha sallandı. İzmir'in Urla ilçesinde AFAD'ın geçtiği bilgiye göre saat 16.40'ta 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Yerin 5.18 kilometre altında meydana gelen depremin merkez üssü Urla ilçesi açıkları olarak bildirildi. Deprem, İzmir ve çevre ilçelerinde hissedilirken, kısa süreli paniğe neden oldu.