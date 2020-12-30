BIST 1.473
DOLAR 7,37
EURO 9,04
ALTIN 445,27
HABER /  YEREL

Elazığ'da o köy referanduma gitti! Çıkan sonuçla mutluluğu yaşıyorlar

İhlas Haber Ajansı

ELAZIĞ’da mahalle olmak için daha önce referanduma giden ve büyük bir çoğunlukla evet oyu çıkan Şahinkaya Köyü, resmi olarak mahalle olmanın mutluluğunu yaşadı.Köyün mahalle olması ile kentte merkezine bağlı mahalle sayısı ise 39’a yükseldi.

Abone ol

Kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta olan Şahinkaya köyü, hizmetlerden eksik kalmamak için Mart ayında referanduma gitti. 948 seçmenin bulunduğu köyde oy kullananlardan 417’si evet, 99’u ise hayır dedi. Ardından prosedürlerin yapılması ile 3 bin nüfuslu köy, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayı ile resmi olarak mahalle oldu. Mahalle olmanın mutluluğun yaşayan vatandaşlar, artık nereden hizmet alacaklarının belli olduğunu aktardı.

Köylerinin mahalle olduğunu belirten Muhtar Hıdır Şahin, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu buraya gelmişti. Bizde konuştuk ve müracaat ettik. Evraklarımızı hazırladık. Ardından referandum yaptık. Orada evet oyu çıktı ve mutluyuz. Köyümüz Elazığ’a 7 kilometre uzaklıktaydı. Nüfusu 3 binden fazla. Şuanda Elazığ’ın 39’ucu mahallesi olduk. Bundan dolayı çok mutluyuz. Daha önce İl Özel İdareye gidiyorduk mücavir alan içindesiniz diyordu. Belediye gittiğimiz zaman köysünüz diyordu. Onun için biz ortada kalmıştık. Bunun için neticeye kavuştuk. Mahalle olduğumuz kesinleşti. Bundan da mutluyuz ve gururluyuz. Ne olduğu artık ortada” dedi.


“Halk olarak çok sevinçli ve mutluyuz”
Mahalle olmanın gurur verici olduğunu dile getiren vatandaşlardan Engin Bingöl ise, “Daha önce farklı kurumlara başvurduk ama netice alamamıştık. Hizmet alamıyorduk. Muhtar ve köyün desteği ile mahalle olduk. Bundan da gururluyuz. Bundan sonrada hizmet alırız. Elazığ’a en yakın köy statüsündeydi. Şuanda mahalle oldu. Halk olarak çok sevinçli ve mutluyuz” diye konuştu.


"Hizmet alacağımız yer ve makam belli oldu"
Mahalle olmak için referanduma gittiklerini anımsatan Cafer Bektaş ise “Referandumda büyük bir oranda mahalle olmak için evet oyu kullandık. Buda resmiyete bindi. Muhtarımız da gelen belgeyi paylaştı. Çok sevinçliyiz, konumumuz belli oldu. Hizmet alacağımız yer ve makam belli oldu” şeklinde konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Çanakkale'de gören fotoğrafını çekti! Dünyada başka örneği yok 2023 detayı dikkat çekti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İran düşürülen Ukrayna uçağı için tazminat ödeyecek! Kişi başı 150 bin dolar
Eski HDP Milletvekili Tuma Çelik hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan iddianame hazırlandı
6 yaşındayken 95 kiloydu! Dünyanın en güçlü çocuğundan acı haber geldi
"KPSS'de sözlüyü tümüyle kaldırmak zorundayız" diyen Kılıçdaroğlu: Torpilin gözü kör olsun
Endonezya'da yaşandı! Hemşire tuvalette covid-19 hastası ile cinsel ilişkiye girdi
Ahmet Nur Çebi'nin testi pozitif çıktı
Karacahisar Kalesi fethi nerede Kuruluş Osman Karacahisar Kalesi'nin fethi
Sızmaya çalışan 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
RTÜK o sözleri affetmedi! Kanallara ceza yağdı
Dünya Sağlık Örgütü uyardı daha ölümcül bir salgın dünyayı yerle bir edebilecek
Yorumlar