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Denizli'de uyuşturucu satıcılarına şok operasyon! Elektrik süpürgesinden uyuşturucu çıktı

DENİZLİ'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlediği operasyonda, 2 şahıs gözaltına alındı. Narkotik köpeği ile yapılan aramada elektrik süpürgesine saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Özel Harekat Şubesi'nde görevli polislerden oluşan 110 kişilik ekip ile bu sabah saat 05.00 sıralarında, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Pamukkale ilçesindeki 7 ayrı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyona havadan dronla destek verildi. Operasyonda, polisin ihtarına rağmen açılmayan çelik kapılar koçbaşı ile kırıldı.

Evlerde özel eğitimli narkotik köpeği 'Jibby' ile yapılan aramalarda 589 ecstasy hap ve 10 gram bonzai ile pompalı tüfek ele geçirildi.

Elektrik süpürgesine bile gizlemişler!                                                                 Bir evin deposunda yapılan aramalarda ise elektrikli süpürgenin içerisine gizlenmiş 7 gram esrar bulundu. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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