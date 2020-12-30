Ruslar'dan S-400 açıklaması: ABD'yle ortak çalışma grubu kurulması, Türk diplomasisinin başarısı

Rus senatör Konstantin Kosaçev Türkiye'nin ABD'yle yürütülen S-400 görüşmelerinde kolayca taviz vermesini beklemek için gerekçe bulunmadığını belirterek S-400 anlaşmazlıklarını gidermek için ortak çalışma grubu kurma kararı alınmasının Türk diplomasisinin başarısı olduğunu söyledi.

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Federasyon Konseyi Dışişleri Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Türkiye ve ABD'nin S-400 füze savunma sistemleriyle ilgili anlaşmazlığı gidermek için ortak çalışma grubu kurmasını değerlendirdi. Kosaçev, "Avrupa'nın (Kuzey Akım 2 konusunda) aksine Ankara'yla müzakerelere başlandı. Elbette Türkiye'nin Rus sistemlerinden tamamen vazgeçmesine ilgi gösteren ABD'nin daha güçlü taraf olacağına dair bahse girmem. 14 Temmuz'da Erdoğan, füze sistemleri tedarik anlaşmasını Türkiye'nin modern tarihindeki en önemli anlaşma olarak niteledi ve Ankara'nın bu tutumundan kolay kolay vazgeçmesini beklemek için gerekçe bulunmuyor" dedi.

"Müttefiklerine yaptırım uygulayıp hiçbir şekilde müzakere yapmadılar"

Ortak çalışma grubu kurma kararının her şeyden Türk diplomasisinin başarısı olduğunu kaydeden Kosaçev, "ABD uluslararası meselelerde ses yükseltme, tehdit ve yaptırım rejimine tamamen geçiş yaptığı için son dönemde neredeyse hiç kimse Washington'u masaya oturtmayı başaramadı. Karşılaştırma yapacak olursak, Kuzey Akım 2 konusunda Avrupa'daki en yakın müttefiklerine yaptırım uyguladılar ve hiçbir şekilde müzakere yapmadılar" diye konuştu.

Erdoğan'ın diplomasisi, Avrupa'nın diplomasisinden daha güçlü çıktı.

Türkiye'den 'ikili ilişkilere kaçınılmaz şekilde olumsuz yansıyacak' açıklaması

"Diğer tarafta da, 14 Aralık'ta ABD, S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uyguladı. 2021 savunma bütçesinde aynı sebepten dolayı Türkiye'ye müzakere uygulanması öngörülüyor. Ancak 17 Aralık'ta Ankara, Rus sistemlerini aktif hale getirmekten vazgeçmeyeceğini açıkladı. Türk Dışişleri, ABD'nin kararına karşı 'ikili ilişkilere kaçınılmaz şekilde olumsuz yansıyacak' gerekli önlemleri alacağını duyurdu" diye devam eden Kosaçev, Ankara'nın Washington'un Patriot vermemesi nedeniyle S-400'leri almak zorunda kaldığını hatırlaması da yaptı.

"Histerik tepkiye yol açtı"

Kosaçev, Erdoğan'ın en rasyonel yolu seçerek taviz vermek yerine verimlilik açısından Amerikan sistemlerinin gerisinde kalmayan, yarı yarıya ucuz alternatif sistemlere yöneldiğini belirterek "Doğal olarak bu, Brüksel ve özellikle de Washington'da histerik tepkiye yol açtı. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın diplomasisi, Avrupa'nın diplomasisinden daha güçlü çıktı ve bu durum, geride kalan yılın sembolik nüanslarından biri" diye ekledi.