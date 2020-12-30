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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Lideri Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir süre görüştü. Görüşmeye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı. Görüşmeden objektiflere yansıyan fotoğraflar şöyle;

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